Тридцать экстерриториальных избирательных участков организовали в Подмосковье

В Подмосковье работают тридцать экстерриториальных избирательных участков по выборам депутатов законодательных органов новых регионов России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Экстерриториальные участки организованы в двадцати четырех городских округах Московской области, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Данные участки открылись сегодня в восемь часов утра. Голосование на них будет проходить до понедельника: с 1 по 3 сентября — с 08:00 до 20:00 и 4 сентября — с 08:00 до 15:00.

Отмечается, что в муниципалитетах, где не образован экстерриториальный избирательный участок, выделены специальные помещения, в которых члены экстерриториальных комиссий будут проводить выездное голосование.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из Московской области, которые находятся в зоне СВО, смогут проголосовать на выборах губернатора на фронте и в подразделениях.