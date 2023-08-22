Первый этап адресного информирования избирателей о выборах губернатора завершился в Подмосковье

Первый этап адресного информирования жителей о выборах губернатора Подмосковья завершился в регионе. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

В рамках этого этапа члены УИК в течение двух недель проводили подомовой обход жителей. За это время были проинформированы 1 585 136 избирателей.

Жителям рассказали о днях и времени голосования, о сроках и порядке избирательных действий в период голосования, о зарегистрированных кандидатах на должность главы региона, о доступных формах голосования.

В период выборов Общественная палата Подмосковья будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.