Первый этап адресного информирования избирателей завершился в Подмосковье

Уже более полутора миллионов подмосковных избирателей проинформированы о предстоящих выборах губернатора. Об этом написали в соцсетях Мособлизбиркома.

Отмечается, что специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий в рамках первого этапа адресного информирования на протяжении двух недель выполняли подомовой обход граждан региона. За это время они проинформировали избирателей: о днях и времени голосования, о сроках и порядке избирательных действий накануне и в день голосования, о зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора Московской области, а также о доступных формах голосования.

Известно, что второй этап информирования избирателей начнется в конце этой недели и продлится вплоть до 6 сентября. Жителей региона проинформируют о возможности проверить себя в списках избирателей, а также им передадут приглашения на выборы, где будет указан точный адрес их избирательного участка.

Во время подомового обхода для помощи членам участковых избирательных комиссий региона используется специально разработанный цифровой сервис ЦИК России — «Мобильная УИК».

Напоминаем, что в период проведения выборов Общественная палата региона будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.