Первый этап реконструкции стадиона «Спартак» в округе Луховицы завершается

Администрация городского округа Луховицы с особенным вниманием следит за тем, что происходит на территории стадиона. Здание находилось в критическом состоянии.

Оправданное беспокойство вызывали трибуны. Местные власти потратили много сил, чтобы объект включили в план реконструкции.

Реконструкцию должны провести до 2025 года в рамках программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и под контролем министерства физической культуры и спорта Московской области. Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин посетил площадку.

«Снос в течение недели должен быть закончен. Конечно, в зависимости от погоды. В планах – сразу приступить к обустройству котлована. Понятно, что монолитные работы делаются поэтапно. Если залили котлован, то требуется подождать, чтобы он высох. Ребята – молодцы. Говорят, что не будут останавливаться на самом стадионе, а параллельно приступят к благоустройству», – отметил глава.

До декабря 2025 года на месте аварийного стадиона появится здание с крытой трибуной, на которой свободно разместятся 1500 зрителей. В здании откроют спортивный и тренажерный залы, оборудуют раздевалки, душевые и санузлы. Также появятся просторные тренерские комнаты, массажные кабинеты, административные и гардеробные помещения, медкабинет с оборудованием, комментаторская будка.

Территория «Спартака» будет распределена на зоны, где появится поле с искусственным покрытием для футболистов, дорожки для легкоатлетов и универсальная спортплощадка. Возле стадиона оборудуют современную парковку. Должное внимание уделят озеленению территории. Администрация округа надеется, что реализовать планы выйдет раньше указанного срока.