Первый фестиваль благотворительности прошел в ДК «Балашиха»

Шесть благотворительных фондов рассказали о своей деятельности и провели мастер-классы. Творческие коллективы выступили для гостей с концертной программой. В холле Дворца культуры также была организована выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В фестивале приняли участие шесть благотворительных организаций: «Созвездие Таира» - помощь больным детям, «Добрые сердца Балашихи» - помощь бойцам СВО, «Мир для всех» - поддержка инвалидов и семей с детьми-инвалидами, «Весна в окошке» - помощь пожилым людям, «Большая семья» - поддержка многодетных семей, «Домашний» - приют для животных», рассказала директор ДК «Балашиха» Анна Панина.

Мероприятие посетили более 100 жителей. Каждый мог принять участие в мастер-классах или помочь благотворительному фонду. Для участия в акции «Доброе дело» можно было принести товары для детей, средства гигиены, продукты долгого хранения, корм и товары для животных.



Международный день благотворительности ежегодно отмечают 5 сентября. Он создан для привлечения внимания общества к деятельности фондов и волонтеров.