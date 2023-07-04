Первый фестиваль равных возможностей для инвалидов-колясочников прошел в Пушкино

Первый фестиваль равных возможностей для инвалидов-колясочников «Подмосковье БЕЗ границ» прошел в Пушкино. Мероприятие было организовано при поддержке областных Министерства информационных и социальных коммуникаций и Минсоцразвития, а также Фонда президентских грантов и муниципальной администрации.

Фестиваль приурочен к десятилетию подмосковной общественной организации инвалидов «Колесница». Ее руководитель Игорь Гундеров стал инициатором проведения фестиваля.

«С Игорем Гундеровым мы знакомы давно, он активный и инициативный человек с большим сердцем, горящими глазами, подходит к своей работе со всей ответственностью. Мы регулярно встречаемся, обсуждаем совместные проекты и стараемся поддерживать такие важные инициативы и начинания», - отметила глав МИСК региона Екатерина Швелидзе.

Число участников мероприятия составило две с половиной сотни человек. На фестивале прошли различные состязания, соревнования, игры и мастер-классы по паралимпийским дисциплинам.

«Такой фестиваль в подобном формате проходит впервые не только в Подмосковье, но и в России. На одной площадке представлены и выставка технических средств реабилитации, и культура, и спорт, и встречи у нас сегодня будут интересные», - отметил Гундеров.

Работала «Общественная приемная»: все желающие могли задать вопросы различным специалистам. Кроме того, были организованы выставки технических средств реабилитации и творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Город мастеров».

В ходе фестиваля депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев пригласил Гундерова стать помощником на общественных началах в Госдуме. Тот принял предложение, отметив, что для него это будет честью.