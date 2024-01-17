Первый «Фестиваль саней» пройдет в городском парке культуры в Ивантеевке

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в городском парке впервые в 2024 году в Ивантеевке пройдет фестиваль для взрослых и детей. Всех жителей приглашают посетить яркое зимнее мероприятие 27 января.

Организаторы подготовили для гостей творческий конкурс «Чудо-сани», который станет «гвоздем программы». Желающим следует подать заявку до 26 января, а до этого времени разработать креативные сани или тюбинги из подручных средств. Допускается использовать любые технологии, дополнительные элементы и приспособления. Однако любой креатив на разработке не должен мешать движению саней, а также представлять опасность для окружающих.

Выступать на зимнем конкурсе можно с друзьями, коллегами, детьми. Для этого помимо отправления заявки рекомендуют сделать 50-сантиметровую табличку с названием команды.

Традиционно победа в конкурсе будет вознаграждаться. Организаторы обещают, что призы тройке лидеров обязательно понравятся.