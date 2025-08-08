Первый канал вырезал из эфира «Что? Где? Когда?» упоминание об азербайджанской версии программы

В эфире программы «Что? Где? Когда?» от 24 декабря 2017 года был удален фрагмент, в котором Михаил Барщевский, эксперт и юрист, рассуждал о том, кого можно отнести к категории должностных лиц согласно действующему законодательству Российской Федерации. На это обратила внимание Baza в Telegram.

Обсуждалась статья 19.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая касается несоблюдения требований к организации учебного процесса.

В ходе программы Борис Крюк, ведущий, упомянул о том, что в случае искажения результатов аттестации могут быть применены различные меры наказания: от денежного штрафа до отстранения от работы — в зависимости от статуса самого нарушителя законодательства.

Крюк задал Барщевскому вопрос: кем следует считать главного игрока — обычным человеком или должностным лицом — чтобы определить, какая ответственность может быть предусмотрена за «подсказки» во время телевизионной игры.

«Вам как ответить — по закону или по понятиям? Сейчас модно — по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений. Например, они принимают решение вместе с вами, кто получит бриллиантовую сову, хрустальную сову. Поэтому их можно отнести к категории должностных лиц», — ответил на это знаток.

Затем Крюк обратился к магистру Александру Друзю и попросил его принять во внимание возможные последствия, которые могут возникнуть в соответствии с административным кодексом в результате обычных подсказок.

В обновленной версии эфира, доступной на YouTube и в архиве Первого канала, отсутствует ответ Барщевского на вопрос ведущего. Вместо этого сразу после вопроса следует реплика ведущего, обращенная к Друзю. Кроме того, из выпуска была удалена информация об азербайджанской версии игры «Что? Где? Когда?».