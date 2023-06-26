Первый канал вызвал недовольство в соцсетях после публикации про Воронеж

Многие восприняли в штыки заявление о том, что этот город является местом, где постоянно кипит жизнь. В посте журналисты предложили непременно его посетить, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Недавно на своей официальной страничке телевизионщики выложили довольно спорную запись. Она подготовлена ведущими программы «Поехали!» и представляет из себя список городов, где можно провести отпуск.

Журналисты нисколько не смутились произошедшими недавно событиями с ЧВК «Вагнер», призывая отдохнуть в Воронеже. Напомним, что в городе совсем недавно, согласно некоторой информации, были участники группировки. В итоге «приглашение» оценилось публикой очень неоднозначно.

Из-за этого комментарии наполнились различными эмодзи, выражающими недовольство.