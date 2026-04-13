Первый класс в 8 лет: названы три признака, что ребенку лучше подождать со школой

В Подмосковье стартовала запись детей в первый класс. Но возраст сам по себе не гарантирует успешной учебы. Клинический психолог Илья Ахмедов объяснил изданию REGIONS , что готовность к школе — это не умение читать и считать, а целый комплекс навыков, который помогает ребенку адаптироваться к новой жизни.

По словам эксперта, речь идет прежде всего об общей психологической зрелости. Первый важный показатель — способность к саморегуляции. Ребенок должен уметь сидеть за заданием 10-15 минут, слушать инструкцию и выполнять ее, контролировать импульсы и доводить начатое до конца.

Вторая зона — социальная. Здесь важно, умеет ли ребенок взаимодействовать с другими детьми, принимать правила, обращаться за помощью к взрослому и выдерживать небольшие неудачи без сильных срывов. Третий компонент — эмоциональная зрелость, то есть способность справляться с тревогой, новой обстановкой и разлукой с родителями без сильного стресса.

Ахмедов перечислил признаки того, что ребенку может быть рано идти в школу. Это быстрая утомляемость, сильная протестность против любых «обязательных» занятий, выраженная тревожность, трудности с концентрацией, нежелание или неспособность следовать правилам, а также сильная зависимость от взрослого.

Специалист подчеркнул: если ребенку уже исполнилось семь лет, но он не готов к обучению, вполне нормально рассмотреть вариант подождать до восьми лет. В психологии такая практика считается допустимой, особенно когда речь идет о незрелости саморегуляции и эмоциональной сферы. За год дети часто делают большой скачок в развитии.

Эксперт также дал рекомендации родителям. Важно не «натаскивать» ребенка на школьную программу, а развивать базовые навыки. Для этого подходят игры с правилами, короткие задания на внимание и усидчивость, а также постепенное введение режима, похожего на школьный. Полезно заранее познакомить ребенка со школой в спокойном формате и формировать позитивный образ без давления. Главная задача родителей, по мнению психолога, — поддержка и снижение тревоги, а не создание ощущения «экзамена на готовность».

