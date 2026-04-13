В Общественной палате предложили вернуть трудовое воспитание в школы

В России обсуждают возможность возвращения практики общественно полезного труда в школах: речь идет о дежурствах, уборке классов и уходе за территорией без обязательного согласования с родителями. Об этом сообщает ТАСС .

Член Общественная палата РФ Ольга Павлова выступила с инициативой вернуть в образовательные учреждения элементы трудового воспитания. По ее мнению, такие обязанности, как дежурство в классе, поддержание порядка, уход за растениями и участие в благоустройстве школьной территории, могут стать частью повседневной жизни учащихся без необходимости отдельного согласия родителей.

Павлова пояснила, что речь идет о простых и посильных задачах: подготовке кабинета к занятиям, уборке после уроков, работе на пришкольных участках, включая посадку растений или расчистку дорожек в зимний период.

Она также отметила, что подобный подход опирается на педагогические принципы Антон Макаренко, который рассматривал труд как важный элемент формирования личности и коллективной ответственности.

По мнению представителя ОП, возвращение такой практики способно способствовать развитию у школьников дисциплины, уважения к общему труду и навыков взаимодействия в коллективе. При этом подчеркивается, что подобная деятельность не должна восприниматься как принуждение, а должна стать естественной и осмысленной частью образовательного процесса.

