Первый паспорт: красногорским школьникам вручили главный документ в торжественной обстановке

В УМВД России по городскому округу Красногорск состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям города. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!», которая призвана подчеркнуть значимость этого события в жизни каждого подростка.

На церемонии присутствовали начальник Управления подполковник полиции Дмитрий Богомолов, начальник миграционного пункта майор полиции Ирина Куприянова, представители Общественного совета и «Движения первых». Каждому школьнику вместе с паспортом вручили экземпляр Конституции Российской Федерации — символический жест, подчеркивающий взаимосвязь правового статуса и знания основного закона страны. Полицейские и общественники обратились к подросткам с напутственными словами, пожелав быть достойными гражданами и бережно хранить первый взрослый документ.

Акция «Мы – граждане России!» выполняет важную воспитательную функцию — превращает административную процедуру в запоминающееся событие, которое формирует у подростков уважение к государственным символам и документам. Для многих участников этот день стал не просто формальностью, а осознанным шагом во взрослую жизнь с пониманием всей ответственности.