Первый рэкетир СССР: что стало с терроризировавшим Москву «Монголом»

«Лента.ру» в рамках цикла материалов о ворах в законе рассказала о Геннадии Карькове, известном в криминальных кругах как Монгол. Именно его считают пионером рэкета на территории Советского Союза.

Карьков родился в городе Кулебаки Нижегородской области, а после войны перебрался в столицу, где начал воровать. Первую судимость он получил в возрасте 36 лет, отправившись в лагерь в Пермском крае. Там он познакомился с авторитетами, включая Васю Бриллианта, который и дал ему прозвище за азиатские черты лица, доставшиеся от казахских корней.

Освободившись, Карьков формально устроился на стройку, чтобы избежать наказания за тунеядство, а сам сколотил банду отморозков. Среди его подручных числились Владимир Быков по кличке Балда, притворявшийся психически больным, и Виктор Аникеев по прозвищу Битумщик, отличавшийся особой жестокостью. Мозговым центром группировки стал молодой Вячеслав Иваньков, известный в будущем как Япончик.

Банда Монгола устраивала настоящие спектакли для жертв. Несговорчивых предпринимателей похищали, укладывали в гроб и запугивали до полусмерти. Так, владелец антикварного салона Вольдемар Миркин после инсценировки расстрела милиционера выдал ключ от сейфа и заставил родственников собрать крупную сумму. Директору шашлычной Антонине Ломакиной бандиты накинули петлю на шею и подвесили на дереве, после чего женщина отдала ключи от квартиры. Под прицел рэкетиров попали и столичные наркоторговцы, которых банда систематически обкладывала данью.

Крах группировки наступил из-за жадности. Монгол решил ограбить воров-домушников, переодевшись в милиционеров. Те откупились золотыми монетами, но вскоре попали в руки настоящих органов и рассказали о нападении. К началу 1972 года всех участников банды задержали. Лишь Япончику удалось уйти, так как Карьков велел его выгораживать.

Сам Монгол получил 15 лет строгого режима. Позже на сходке он убедил воровской мир изменить понятия, доказав, что старые правила ведут к вымиранию касты законников. Его доводы сочли убедительными, и в 42 года он стал вором в законе. Освободившись в 1981-м, Карьков уехал во Францию, где приобрел особняк. Скончался он в 1994 году в Москве от цирроза печени.