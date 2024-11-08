Первый российский форум «Культура Традиции Наследие» прошел в пятницу
Фото: [Константин Семенец]
Форум «Культура Традиции Наследие» прошел сегодня. Мероприятие было организовано Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Участников поприветствовала руководитель союза Альфия Петрухина. Она отметила, что миссия форума заключается в сохранении и развитии отечественной культуры и традиций, которые являются частью кода национальной идентичности страны.
Участницей мероприятия стала председатель регионального отделения Союза женщин России, президент Благотворительного Фонда соцпрограмм региона «Исток» Екатерина Богдасарова.
«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу», - заявила она.
На форуме организовали выставку НХП, представили дизайнерскую коллекцию одежды, провозгласили создание Международной ассоциации «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства». Также был подписан меморандум о сотрудничестве между главой Национального центра исторической памяти при президенте РФ Еленой Малышевой и Альфией Петрухиной.