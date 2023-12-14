Первый российский морской дрон «Одуванчик» отправится в зону СВО для испытаний

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко.

Как отметил собеседник агентства, ББКН (быстроходный безэкипажный катер-носитель), получивший название «Одуванчик», способен совершать разгонную скорость порядка 80 км/ч, неся на себе около 600 кк взрывчатых веществ или иной полезной нагрузки.

«Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», - сказал Даниленко.

Он добавил, что ББКН «Одуванчик» способен за раз преодолевать расстояние в 200 километров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.