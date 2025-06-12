Первый российский рейс отправился из Подмосковья в израильский Эйлат

Первый прямой рейс из аэропорта Жуковский в израильский Эйлат за пять лет выполнила авиакомпания Red Wings. Самолет вылетел из воздушной гавани при участии израильской делегации, включая мэра Эйлата и представителей туриндустрии, пишет РИА Новости.

Для россиян в Израиле сохраняется безвизовый режим (до 90 дней), но требуется электронное разрешение (ETA-IL), действующее два года. В отелях курорта готовы к приему: есть русскоязычный персонал, система «все включено» и фиксированные цены для российского рынка.

До ковидных времен Эйлат был востребован среди российских туристов. Там 320 солнечных дней в году, теплая зима (+20…+25°C), активная ночная жизнь, беспошлинная зона, дайвинг и обширная подводная зона, а также большой выбор экскурсий. Среди самых востребованных — парк Тимна (Соломоновы столбы), Красный каньон, Иорданию и Египет (при наличии разрешений).

С июня 2025 года Израиль будет принимать 32 прямых рейса в неделю из России (31 — в Тель-Авив, 1 — в Эйлат). В компании-перевозчике рассказали про детали рейса:

График: по четвергам, время в пути — 7,5 часов.

Стоимость: от 20 тыс. руб. в один конец, от 34 тыс. руб. — туда-обратно (с багажом).

Самолет: Sukhoi Superjet 100 с посадкой в Сочи; с сентября возможен переход на беспосадочные рейсы на ТУ-214.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Жуковский запустят новый прямой рейс на побережье Балтийского моря.