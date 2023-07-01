Первый с начала 2022 года регулярный рейс из РФ приземлился на Кубе

Первый с февраля 2022 года регулярный рейс из Российской Федерации благополучно совершил межконтинентальный перелет и сел на Кубе в курортном городке Варадеро. Как информирует ТАСС, полет продлился порядка 13 часов.

Ранее стало известно, что Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение медъжду государствами, прерванное полтора года назад. В субботу, 1 июля, первый самолет на Остров свободы вылетел из московского аэропорта Шереметьево.

Как сообщили в авиакомпании «Россия», пока будет два рейса в неделю, а с сентября они увеличатся до трех. Ценник авиабилетов на рейсы на Кубу стартует от 30 тысяч рублей за безбагажный перелет.