Первый снег украсил Москву: что обещает народная примета на Покров

Первый снегопад в этом году начался в столице в понедельник. Несмотря на плюсовую температуру, снежные хлопья уверенно опускались на землю, создавая зимнюю атмосферу. Об этом сообщает РИА Новости .

Осадки выпали в юго-восточных районах Москвы при температуре около четырех градусов тепла. Интересно, что это явление совпало с кануном православного праздника — Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября.

Согласно старинным народным наблюдениям, снег, выпавший на Покров, считается предвестником основательной и морозной зимы. Эта примета сулит москвичам продолжительный снежный период в предстоящие холодные месяцы. Многие жители города уже заметили первые признаки надвигающейся зимы.

Ранее россиянам пояснили, чем грозит расстегнутая куртка в мороз.