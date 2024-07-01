Первый спектральный компьютерный томограф установили в медучреждении Подмосковья

В рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ имени Владимирского установили спектральный компьютерный томограф, который позволит повысить скорость и качество проводимых исследований, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Технику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это первый подобный аппарат КТ в регионе. Оборудование будет применяться при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также онкологических пациентов. Благодаря медтехнике, врачи смогут получать более полный набор данных об анатомических особенностях пациента за одно исследование, что исключает назначение дополнительных обследований», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, на закупку и установку нового аппарата направили бюджет в размере почти 150 миллионов рублей. На нем будут работать в круглосуточном режиме, врачи будут проводить порядка 30 исследований в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.