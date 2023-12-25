Первый справочник сельского старосты появился в Подмосковье
Фото: [Ассоциация старост МО]
Первый справочник сельского старосты появился в Подмосковье, сообщили в областном Министерстве территориальной политики. Документ под названием «Я — староста!» доступен по этой ссылке.
В документе представлена информация об истории становления земского строя в стране, различные инструкции. Эти данные могут пригодиться текущим старостам в их работе.
Главным автором документа является староста из Коломны Венера Порядина.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье появилась Ассоциация старост. Об этом сообщили в ходе соответствующего учредительного форума.