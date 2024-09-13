Первый урок в школе дронов прошел в Доме детского творчества в подмосковном Клину

В Клину начала работу первая в округе «Школа дронов». Новое для округа направление теперь развивают при станции юных техников в Доме детского творчества.

Отмечается, что данный кружок ведут опытные педагоги авиамодельного кружка «Взлет». Антон и Алексей Елькины со своими учениками не раз становились победителями и призерами соревнований по авиаспорту.

«В этом курсе мы детей будем обучать управлению квадрокоптерами на симуляторах, вживую и при помощи FPV — это шлемы, либо очки. Также будет программирование, в дальнейшем будем развивать 3д-моделирование на 3д-принтере», — рассказал руководитель кружка Антон Елькин.

На первом уроке ребятам рассказали принципы устройства простейших дронов, научили правильно устанавливать аккумулятор. Ученики на компьютерном симуляторе разобрались с джойстиком, почувствовали пространство, а потом и попробовали запустить настоящий квадрокоптер.

Ребятам предстоит научиться маневрировать: залетать в лазейки, выполнять зигзаги и другие фигуры. Задачи по пилотированию будут усложняться. Подросткам предстоит самим писать программы полета и изготавливать лопасти, раму и корпус квадрокоптеров на 3д-принтере.

Примечательно, что занятия проходят бесплатно, а набор в кружок еще открыт. Здесь ждут мальчишек и девчонок от 10 до 16 лет.