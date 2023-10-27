Первый в этом зимнем сезоне каток в Химках откроется в середине ноября

В сквере «Юбилейный» городского округа Химки готовится к открытию Театральный каток, который заработает одним из первых в Подмосковье в этом зимнем сезоне. Оно запланировано на середину ноября.

«Ежегодно наш Театральный каток становится одним из самых популярных во всем регионе. Уверен, что и в этом году каток завоюет сердца жителей и гостей города. Отмечу, что традиционно вход на каток для всех желающих будет бесплатным», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Размер катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, одновременно на нем смогут прокатиться 150 человек. Сейчас рабочие проводят установку бортов и монтируют фреоновые трубки в основание, вскоре начнут заливать лед. На территории обустроят появятся пункты проката, заточки коньков и кафе. Помимо этого, в этом сезоне рядом с катком установят сцену, на которой будут выступать артисты и музыкальные коллективы.

Лед на химкинском катке будет искусственным, поэтому его работа будет продолжаться и в плюсовую температуру. Предварительный режим работы: с понедельника по четверг — с 10:00 до 21:30, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 23:30. Вход — свободный.

Отметим, что в прошлом году Театральный каток в Химках посетили более 70 тысяч местных жителей и гостей округа. На льду также прошли выступления звезд отечественного фигурного катания под руководством Татьяны Навки и Ильи Авербуха.