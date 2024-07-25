«Первый в Питере»: Лукашенко прилетел на встречу с Владимиром Путиным

Соответствующие фотографии появились на канале «Пул первого» в социальных сетях. «Программа дальше обещает быть интересной», как написано в одной из публикаций.

Напомним, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Позже появилась информация о том, что глава Республики уже прилетел в культурную столицу России. В местном аэропорту его встретил Александр Беглов, губернатор города.

Сообщается, что целью поездки стала «та самая встреча» с Владимиром Путиным, которую анонсировали совсем недавно. Лидеры двух государств собираются провести переговоры в различных форматах, однако, большинство из них будут закрытыми. Обсуждение коснется вопросов, связанных с региональной безопасностью и продвижением союзных проектов.

К слову, одна из прошедших встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась весной этого года.