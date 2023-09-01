Первый в стране электронный помощник по ДЭГ создан в Подмосковье

В Подмосковье создали первого в России электронного помощника по дистанционному электронному голосованию. Это чат-бот, с помощью которого можно зарегистрироваться на участие в ДЭГ и узнать, как проголосовать онлайн.

Электронный помощник знает ответы на три десятка основных вопросов, связанных с дистанционным голосованием. Помимо этого, разработчики создали «пасхалки» – так, к примеру, у помощника можно поинтересоваться, в чем сила.

Чат-бот доступен по этой ссылке.

В этом году ДЭГ пройдет в Подмосковье впервые. Принять участие в голосовании можно будет с восьмого по десятое сентября. Для участия в ДЭГ нужно до четвертого сентября подать заявку на сайте госуслуг.

Подмосковье является лидером в стране по числу избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ. Их в области 370 тысяч человек.