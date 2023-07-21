Первый в стране памятник «Дети Донбасса – дети России» установили в Подмосковье

Первый в стране памятник «Дети Донбасса – дети России» установили в Наро-Фоминске. Он был расположен на территории парка «Победа». В рамках открытия памятник освятили.

Как рассказал председатель Международного благотворительного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семей погибших при исполнении служебного долга «Боевое братство без границ» в Белоруссии Виктор Сивохин, в планах – устанавливать подобные памятники по всей стране.

«Нас очень поддержало Правительство Московской области, администрация г. о. Наро-Фоминск. Оперативно сделали фундамент под монумент. Очень символично, что впервые памятник будет установлен именно здесь, потому что первых ребят из ДНР встречали именно в Апрелевке», - отметил он.

Председатель управляющего совета Благотворительного фонда сохранения памяти поколений «Наш мир – 21 век» Игорь Трушкин напомнил, что год назад была придумана акция по установке памятников «Дети Донбасса» и «Героям России». В ходе развития идеи было решено назвать монумент «Дети Донбасса – дети России».

«Это символ воссоединения народов и, конечно же, дань памяти погибшим и пострадавшим деткам», - сказал он, добавив, что планируется вывести акцию на международный уровень.

Памятник создала художник и дизайнер из Кировской области Олеся Орлова. Главная идея барельефа – воссоединение народов. На нем изображен мальчик из России, который дарит цветок девочке из Донбасса.

Монумент был изготовлен компанией «Ресмстрой-Энергия». По словам руководителя организации Михаила Ошотина, при создании памятника использовался дагестанский камень ракушечника весом шесть с половиной тонн.