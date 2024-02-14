Первый в стране цифровой ПЭТ/КТ сканер заработал в Химках

Первый в стране цифровой ПЭТ/КТ сканер заработал на базе Института ядерной медицины в Химках. Устройство Discovery MI Gen2 представляет из себя систему, которая сочетает чувствительность цифрового детектора с самыми инновационными технологиями реконструкции. Как отметила первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова, использование аппарата позволит спасти множество жизней.

У сканера один из наиболее высоких уровней пространственного разрешения — до 1,85 мм. Это позволяет обнаруживать на ранних стадиях даже самые мелкие злокачественные новообразования. Таким образом, использование устройства может повысить точность диагностики онкозаболеваний более чем до 93%. Время обследования на устройстве составляет около 15 минут, благодаря чему значительно снижается уровень облучения — доза излучения снижается на 82%.

«Самое главное, что теперь у любого пациента есть возможность пройти диагностику и получить результаты в кратчайшие сроки по программам ОМС. Это крайне важно для своевременного и качественного лечения», - подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Получить услуги центра можно в рамках программы государственных гарантий. Онкологи первичного звена могут направить пациента на лечение в институт по программам ОМС.