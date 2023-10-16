Первый вице-президент РСТ Барзыкин заявил о росте востребованности санаториев в России

Летний туристический сезон официально подходит к концу. Сейчас многие жители нашей страны начинают бронировать туры на зимние горнолыжные курорты, а отдельные планируют поездку по российским регионам или ближнему зарубежью во время осенних школьных каникул. По словам первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, среди граждан РФ все востребованнее становятся санатории. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что самыми популярными направлениями внутреннего туризма в нашей стране в ближайшие месяцы останутся Черноморское побережье, Северо-Запад, Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо, Казань, Северный Кавказ и иные.

По мнению эксперта, популярность внутренних туров выше, чем в 2022 году, несмотря рост цен и отсутствие кэшбека.

Он добавил, что среди зарубежных поездок популярностью пользуются Турция, Египет и ОАЭ, а также Абхазия, Казахстан и Белоруссия. В целом государства СНГ занимают до 40% рынка выездного туризма.

Барзыкин уточнил, что отмечен четко выраженный спрос на санаторно-курортный и рекреационный отдых. Имеются спецпрограммы, причем не только в Краснодарском крае, как раньше, но и в других регионах.

Он подчеркнул, что внутренний туризм в России идет от восстановления к развитию, а выездной – по пути восстановления.