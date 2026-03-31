Первый выезд после зимы: эксперт назвал оптимальную температуру для открытия мотосезона

Открытие мотосезона — это всегда маленький праздник, но только в том случае, если первый выезд не заканчивается в сервисе или, что хуже, в травмпункте. Как объясняет руководитель отдела качества продукции и технического обучения Honda Максимильян Павлов, подготовка к первому после зимы выезду начинается вовсе не с гайки ключа, а с внимательного взгляда на термометр и прогноз погоды. И здесь главное правило: не торопиться, даже если солнце уже светит обманчиво ярко. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, оптимальная температура для того, чтобы впервые за долгие месяцы выкатить мотоцикл из гаража, по словам эксперта, находится в диапазоне от +10 до +15 °C и выше. И дело не только в комфорте райдера. При более низких значениях асфальт просто не успевает прогреваться, а это напрямую влияет на сцепление шин с дорогой. Холод делает резину жесткой, и она дольше выходит на рабочую температуру, что повышает риск проскальзывания при резком ускорении или торможении. Даже если днем столбик термометра уверенно перевалил за ноль, нельзя забывать о коварстве ночных заморозков: на мостах, эстакадах и в затененных участках может сохраняться тонкая ледяная пленка, которая не видна глазу, но мгновенно дает о себе знать при первом же маневре.

Эксперт отметил, что температура — лишь часть уравнения. Ветреная погода способна превратить даже идеально подготовленный байк в непослушный снаряд, особенно для тех, кто за зиму успел подрастерять навыки управления. Павлов советует выбирать дни, где скорость ветра не превышает пять-семь метров в секунду: это позволит чувствовать себя увереннее и не тратить лишние силы на борьбу с боковыми порывами. Не менее важна и видимость: туман, морось или низкая облачность делают мотоциклиста практически невидимым для водителей автомобилей, которые за зиму просто отвыкли следить за двухколесной техникой на дороге.

По его словам, первый выезд должен быть не проверкой на прочность, а спокойным возвращением в привычный ритм. Для этого стоит дождаться ясного дня с устойчивой плюсовой температурой, когда асфальт сухой, видимость отличная, а ветер не пытается вырвать руль из рук. Только в таких условиях можно не спеша адаптироваться к дорожной ситуации, восстановить мышечную память и, наконец, получить то самое удовольствие от открытого сезона, ради которого все и затевалось.

