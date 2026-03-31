Пора переобуваться? Когда менять резину и почему лучше не торопиться

В Москве и Подмосковье установилась погода, при которой автомобилисты уже могут задуматься о смене зимней резины на летнюю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика Гидрометцентра Марину Макарову.

По ее словам, среднесуточная температура в столице уже несколько дней превышает +7 градусов и в ближайшую неделю сохранится на этом уровне. Именно этот показатель считается ориентиром для перехода на летние шины.

Однако полностью расслабляться не стоит. В апреле возможны кратковременные похолодания, осадки и даже гололедица, особенно ночью.

Синоптик отмечает: опытные водители в таких условиях могут продолжать движение, а менее уверенным лучше временно отказаться от поездок при ухудшении погоды. Поэтому решение о смене шин стоит принимать с учетом не только температуры, но и возможных погодных сюрпризов.

Ранее сообщалось, что подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на реках в Подмосковье.