Первый за несколько лет: в России тихо зарегистрировали новый банк с капиталом в ₽3,6 млрд

Российский банковский сектор впервые за несколько лет готовится принять нового универсального игрока. В Москве зарегистрировано ООО «Банк „Элемент“», и, как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на аналитическую систему «СПАРК», кредитная организация уже появилась в списках Центробанка, хотя тип лицензии пока не раскрывается.

Уставной капитал общества составляет ₽3,6 млрд — этой суммы достаточно для получения универсальной лицензии. Учредителем выступил Вадим Логофет, в прошлом сотрудник Sberbank CIB и энергокомпании «Квадра», а ныне управляющий партнер консалтинговой структуры Gardiner Resources. Кресло председателя правления заняла Ольга Юдакова, ранее отвечавшая за риски в Московском кредитном банке.

Появление нового банка происходит на фоне перегретого, но все еще прибыльного рынка. По оценкам Национального рейтингового агентства, в 2025 году чистая прибыль сектора могла достичь ₽3,8–3,9 трлн, практически повторив рекорд 2024-го. В текущем году аналитики ожидают охлаждения до уровня ₽3,4–3,6 трлн.