Первый заместитель главы Павлово-Посадского г.о. Ефанов провел пеший обход

Во вторник, 13 августа, первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел пеший обход территорий, в ходе которого встретился с жителями улиц Фрунзе и Совхозная.

Жильцы дома 51 по ул. Фрунзе рассказали о проблемах. Так, после замены водопроводной трубы на дворовой территории необходимо навести порядок. Периодически горожане испытывают дискомфорт из-за подтопления подвала. Еще одно оставленное обращение — уборка подъезда.

«Сейчас главное — это устранить протечки, заменить краны, чтобы устранить повышенную влажность и неприятные запахи в подъезде. Сроком до 2-го сентября дал поручение управляющей компании провести комплекс необходимых работ в подвальном помещении многоквартирного дома. Дом 1959 года постройки, поэтому предложил жителям через общее собрание собственников заявить его в краткосрочную программу капитального ремонта, сделав упор на ремонт сетей инженерных коммуникаций», — отметил Филипп Александрович.

Управляющей компании поручено до 19 августа выполнить в подъезде дезинсекцию и уборку. Филипп Ефанов отметил важность диалога между горожанами и Администрацией. Обратная связь от жильцов способствует оперативному решению каждой проблемы.

Так, 5 июля жительница улицы Совхозная Надежда Александровна сообщила Филиппу Ефанову о протечках колодца и засорах трубы, предназначенной для отвода ливневых вод. Профильные специалисты оперативно ликвидировали неполадки.

Каждый горожанин может сообщить о проблеме лично. Для этого необходимо записаться на прием по номерам телефона: 2-11-79 (для жителей Павловского Посада) и 3-77-47 (для горожан из Электрогорска).