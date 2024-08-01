Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Ефанов встретился с жителями

В среду, 31 июля, первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов во время обхода территорий провел встречу с жителями.

На встрече присутствовали горожане, проживающие на улицах Кирова и Кузьмина. Ранее жители оставляли обращения. Так, люди, проживающие в доме 93 по улице Кирова, просили осуществить ремонт козырька входной группы.

«Во время общения с жителями выявили еще ряд замечаний для устранения по данному дому и придомовой территории. До первого сентября проведем все необходимые мероприятия. Также рассмотрим возможность включения дома в план расселения по программе «Аварийное жилье», — отметил Филипп Александрович.

Жильца дома 50, расположенного по улице Кузьмина, просят отремонтировать межпанельные швы. Потребность в этом появилась из-за промерзания стен в холодное время года и появления сырости в комнатах в период дождей.

«Управляющей организации многоквартирного дома поставил сроки по устранению проблемы. Все вопросы, выявленные в рамках пешего обхода территорий, переданы ответственным специалистам. Жителям будут подготовлены и направлены ответы. Нам важно получать обратную связь от жителей. Обязательно встречусь с ними снова после устранения замечаний», — сказал Филипп Ефанов.

Оставить свое обращение имеет право каждый житель Павлово-Посадского городского округа. Сделать это можно, записавшись на личный прием по номеру телефона 2-11-79 (для жителей Павловского Посада) или 3-77-47 (для жителей Электрогорска).

В округе также на регулярной основе проходят выездные администрации, в ходе которых горожане могут обратиться с любой просьбой или внести предложения по развитию округа. Обход территорий округа представители Администрации проводят каждую неделю.