Первый заместитель г.о. Фрязино Бощеван проверил работу офисов МЦФ

Проверку осуществили первый заместитель г. о. Фрязино Нодар Бощеван, председатель Совета депутатов Елена Романова и депутат Алексей Коночев.

В прошлом году в офисе МЦФ, который расположен на ул. Нахимова, провели ремонт и обновили зону ожидания. Во время осмотра проверяющие обратили внимание на состояние покрытия при входе. Вопрос принят в работу. Часть плитки необходимо заменить. Ранее от жителей округа поступали обращения, что напротив входа в МЦФ автобусы высаживают пассажиров, что запрещено ПДД. Автобусы также часто стоят с включенными двигателями.

Соответствующий запрос будет направлен в автоколонну. Представители администрации поднимут также вопрос на заседании комиссии по безопасности дорожного движения с целью установки знаков, запрещающих стоянку.

Работу персонала и их компетенцию проверили в офисе на ул. Центральной. Присутствующие в тот момент посетители могли рассказать о качестве обслуживания. Жалоб не поступило. В офисе ведется электронная очередь, функционирует цифровая зона подачи заявлений в электронном виде. Дефицита в необходимом для работы оборудовании нет. На базе офиса МФЦ ведут приемы сотрудники ЗАГСа и социальной защиты. Офис считается одним из востребованных среди горожан.

В офисах МФЦ города Фрязино реализована концепция современного общественно-делового пространства: в зале ожидания установлены комфортабельные кресла, для подзарядки мобильных телефонов предусмотрен аппарат с USB-розетками.