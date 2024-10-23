Первый замглавы Фрязино провел традиционную встречу с жителями

Первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван встретился с жильцами домов на Проспекте Мира и Московской, где возникли вопросы по содержанию придомовой и дворовой территорий.

Жители дома №11 на Проспекте Мира обратили внимание на долгоиграющий ремонт вводов сетей отопления и горячего водоснабжения. Из-за этих работ вода стала активно скапливаться в подвале. Это стало неудобством для жильцов и проблемой для УК, которая вынуждена постоянно проводить откачку из помещений.

«Знаем, что подрядная организация недобросовестно подошла к своим обязанностям и администрация со своей стороны предпринимает должные действия», — отметил представитель администрации.

Вместе с замглавы Викторией Оганезовой жителям рассказали про завершение работ на инженерных сетях. Подчеркнули, что после этого подрядчик проведет благоустройство территории и восстановит отмостки у дома.

Выполнение задач проверит комиссия, куда включат специалистов коммунальных служб.