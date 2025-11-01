Первый замглавы Павлово-Посада посетил завод уникальных токопроводов и шинопроводов

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М». В ходе визита он встретился с генеральным директором Игорем Черенковым для обсуждения развития сотрудничества.

Компания является единственным в России производителем малогабаритных пофазно-изолированных литых токопроводов и шинопроводов на напряжение до 35 кВ. По словам Балашова, продукция завода по ключевым параметрам — электродинамической и термической стойкости — не уступает импортным аналогам и в ряде показателей их превосходит.

ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» активно инвестирует в исследования и разработки, направленные на увеличение номинальных токов и создание решений для высоковольтного сегмента. Вхождение завода в состав ГК «НЭК» в конце 2024 года открыло возможности для расширения географии поставок и внедрения новых технологий.

Особое внимание уделялось проекту строительства второй очереди завода, рассчитанного на выпуск продукции на 100–220 кВ. Балашов отметил потенциал совместной работы и пожелал коллективу компании успешной реализации всех планов.