Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа встретился с жителями улиц Чапаева и Тихонова

10 июля состоялся обход улиц Чапаева и Тихонова. Его провел первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Он встретился с жильцами, обсудил ряд вопросов и дал важные поручения управляющим компаниям.

Первым актуальным вопросом от жителей ул. Чапаева стал ремонт кровли многоквартирного дома №3. Жильцы столкнулись с протечкой крыши и попросили о ремонте. Филипп Ефанов отметил, что управляющей компании были даны поручения по просьбе заявительницы. УК проведет повторное техническое обследование, а до 30 июля устранит причину протечки.

Услышаны были просьбы и жильцов многоквартирного дома №84/2 по улице Тихонова. Их волновал ремонт входной группы в подъезд и благоустройство двора.

«Входную группу отремонтируем до 20 июля. Также для удобства семей с маленькими детьми установим пандус для колясок. Задачи управляющей компании поставлены. Буду лично контролировать ход выполнения работ», - отметил первый замглавы Павловского Посада.

Что касается комплексного благоустройства дворовых территорий, то в скором времени проведут проверку местности. Выяснят, где проходят инженерные сети и установят другие особенности двора. Его постараются включить в план благоустройства на 2025 год.

Отметим, что в округе также можно записаться на личный прием. Для этого нужно записаться по одному из телефонов: 2-11-79 (Павловский Посад) или 3-77-47 (Электрогорск).