Первый замглавы Павлово-Посадского горокруга оценил работу МФЦ Электрогорска

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов побывал в офисе МФЦ г. Электрогорск, посмотрел воочию на работу учреждения, оказание муниципальных и государственных услуг жителям.

Посетителей обслуживали в пяти «окнах». Также для их удобства развернули зону «Регионального портала государственных и муниципальных услуг» (РПГУ). Работа велась оперативно, поток людей постоянно и уверенно двигался. В электрогорском МФЦ решают самые разнообразные вопросы: от кадастрового учета недвижимости до всевозможных регистраций и выдачи справок.

«Видно, что работа ведется, жителями офис востребован. Пожелал коллегам не сбавлять темпы и продолжать трудиться на благо жителей города», — сказал Филипп Ефанов

Жители чаще всего обращаются за регистрацией прав на недвижимое имущество, регистрацией по месту жительства и пребыванию в РФ, заводят учетную запись в ЕСИА и подтверждают личность для пользования удобной системой. Востребованными остаются услуги по оформлению удостоверения на родственное, воинское, почетное захоронение. Также гражданам содействуют в поиске работы, регистрируют в качестве безработных или подтверждают трудовой статус. Только за прошлый месяц в МФЦ Электрогорска оказали 3177 услуг.