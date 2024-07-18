Первый замглавы Павлово-Посадского горокруга провел еженедельный обход улиц

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел обход улиц Чапаева и Герцена, проверил исполнение поручений главы и пообщался с жителями по актуальным вопросам. Многие из них уже нашли решение, некоторые взяли в работу.

Первым делом в ходе обхода Филипп Ефанов пообщался с жильцами ул. Герцена и Чапаева, где во дворе дома №18А к.1 провалился грунт. Оперативно огородили аварийный участок, были даны поручения КСМО по засыпке ямы щебнем не позже 19 июля.

«Проверим балансопринадлежность земли, для включения в план КБДТ данного дома. Территория находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. Будем изыскивать возможности и наводить порядок», — сказал Филипп Ефанов.

Вторым вопросом стало содержание и пользование контейнерной площадкой. Жители пожаловались, что емкости заполняются испорченными овощами и фруктами с ближайшего рынка. Сотрудники торговых площадок должны при этом использовать свои КП, а не предназначенные для жителей двора. Первый замглавы пообщался с руководством рынка, проверил, имеются ли договор на вывоз мусора и свои контейнерные площадки в торговой зоне.

Завершился обход встречей с активом парка «Дубрава», где планируют открыть парковую зону реки Клязьма «Меленки». Жители активно задавали вопросы на эту тему и получали развернутые ответы.

Некоторые ситуации требуют больше времени для рассмотрения и решения. Однако Ефанов уточнил, что все озвученное горожанами в ходе обхода взяли на контроль. Ответственным специалистам даны поручения, направят ответы по каждой просьбе.

Узнать какую-либо информацию или записаться на личный прием можно по телефонам: 2-11-79 (Павловский Посад) или 3-77-47 (Электрогорск).