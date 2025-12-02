Первый заммэра Нижнего Новгорода Егоров задержан за превышение должностных полномочий

В Нижнем Новгороде задержали Сергея Егорова, первого заместителя мэра города. Об этом информирует телеграм-канал «112». Предварительно известно, что его подозревают в превышении полномочий.

В мэрии Нижнего Новгорода провели обыски. Один из чиновников проходит допрос. Первого заместителя мэра города допрашивают по делу о получении взятки.

«Задержан первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Предварительно, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий», – говорится в сообщении.

