Первый замминистра строительного комплекса Подмосковья посетил школу в Элетростали

В рамках строительных работ специалисты выполнили большой объем работ: покрасили фасад и установили окна, выполнили монтаж дверей в кабинетах. В санузлах учебного заведения уложили плитку и установили сантехнику.

Работы находятся на финальной стадии: в помещениях убирают, выполняют локальную покраску, на нескольких этажах собирают мебель. Некоторые выявленные ранее незначительные недочеты ликвидируют, проводят комплекс работ по настраиванию и проверке противопожарной системы.

К концу следующей недели специалисты намерены завершить благоустройство пришкольной территории. По итогам осмотра подрядчику поручили завершить основные работы в течение недели. Кроме того, поступило задание ускорить сборку и установку оборудования в пищеблоке.

«Надо отметить, что школа не простая, ей больше 70 лет, и мы были вынуждены заменить все перекрытия по данному объекту. Есть уже алгоритм и порядок выполнения работ. С полной уверенностью можно сказать, что школа будет открыта 2 сентября», — прокомментировал Марат Шамилевич.

После завершения работ школьники вернутся не просто в отремонтированное современное здание. Занятия начнутся в кабинетах, полностью оснащенных необходимым оборудованием. В классах также установят новые парты и стулья, гардеробы.