Первым переселенцам Г.о. Пушкинский вручили ключи от новых квартир

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Многоквартирный дом №18, расположенный в Пушкино на улице Соколовская, был признан аварийным. Подобное решение утвердили на основании распоряжения Администрации Пушкинского муниципального района от 27.10.2016 № 132-Р «О признании жилых домов аварийными, подлежащими сносу». Дом был построен в 1961 году.

В рамках решения вопроса переселения жителей Администрация Городского округа Пушкинский приобрела жилые помещения. Они расположены в многоквартирном доме №49 Пушкино на улице Октябрьская. Администрация муниципалитета заключила договоры социального найма на помещения по указанному адресу. Ключи от квартир вручили первым жителям муниципалитета: Андрею Дубинкину, Татьяне Никулиной и Ирине Майло.

«Поздравляю с новым жизненным этапом. Пусть все намеченные планы будут успешно реализованы!» — Глава округа Максим Красноцветов обратился к первым переселенцам.

Переселение жителей из аварийного жилищного фонда происходит в рамках государственной программы МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО».