«Первым водружал флаг»: боец из Ижевска ставил российские метки на новых территориях

Солдат ВС РФ часто называют «вежливые люди». Именно таким был житель Ижевска сержант Андрей Сухих — он никогда не садился в общественном транспорте и всегда подавал руку женщине. О мужчине нам рассказала его мать Ирина Лозинская.

Как отметила женщина, ее сын был верующим человеком. Однажды после ранения он вернулся в родной город и пошел с матерью в церковь. Обратно ехали на трамвае. Свободных мест было много, а Андрей ранен: осколки в колене и в легком. Ирина уговаривала его сесть, но он отказался — если зайдут бабушки или молодые женщины, все равно надо будет уступить.

«Жаль, жениться не успел, расстался с девушкой незадолго до спецоперации. Они родились в один месяц, и два козерога не смогли ужиться вместе. Хотя мальчик он у меня был очень красивый. Его девочки любили, бегали за ним. На фотографии смотришь — рядом много девушек. Но невесты не было. Он мне говорил: «Приеду и женюсь». Но не сложилось», — констатировала Ирина.

Андрей был очень отзывчивым и внимательным человеком. Единственный из класса, он каждое первое сентября возвращался в родную школу, чтобы принести букет и поздравить классную руководительницу. Но в жизни Сухих чувствовал себя счастливым только на службе.

«Сын часто повторял: «Армия — мое все». И этим все было сказано», — объяснила Лозинская в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассказывали матери сослуживцы ее сына, Андрей был безотказным товарищем. Будучи механиком-водителем, он вывез с передовой многих раненых и тем самым спас им жизни.

«Когда Андрюша был на СВО, он проявлял инициативу и ничего не боялся. Когда освобождали какую-то территорию, он первым брал российский флаг и водружал его на административные здания», — подчеркнула наша собеседница.

За время СВО смелый сержант получил медали «За боевые отличия» и «За отвагу». Посмертно бойцу также вручили орден Мужества.

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