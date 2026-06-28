Пес сорвал съемки Marvel, и вот как на это отреагировала команда Человека-паука

Японский шпиц по кличке Финик, освоивший скейтборд, неожиданно стал звездой соцсетей после вмешательства в съемочный процесс Marvel. Инцидент развернулся в Лондоне, где проходила работа над очередным фильмом о Человеке-пауке. Пес следил за уличной сценой с дымом, тросами и разбитой машиной с балкона жилого дома. Происходящее настолько взволновало животное, что оно залилось лаем.

Один из операторов отреагировал мгновенно, развернув камеру на импровизированного критика. Запись разлетелась по интернету и вызвала шквал эмоций. Зрители в комментариях требовали включить эпизод с Фиником в итоговый монтаж кинокомикса, а самые восторженные шутливо прочили шпицу главную роль в блокбастере.

Случай с Фиником продолжил череду вирусных историй с животными, случайно угодившими в объектив. Ранее похожий ажиотаж вызвала собака-спасатель Синуан из Таиланда, сохранявшая абсолютное спокойствие во время тренировочных полетов военных дронов.