Пес Сынок неделю просидел без еды на 15-метровой трубе в Нижнем Новгороде и выжил

В Нижнем Новгороде собака провела больше семи дней в трубе на высоте примерно 15 метров, не имея доступа к еде и воде. Как сообщает BAZA, её смогли извлечь только с помощью спасателей.

В первых числах января мы потеряли нашего питомца по кличке Сынок. Спустя семь дней его обнаружили на значительной высоте, когда он выглядывал из трубы. Вероятно, пёс испугался звуков фейерверков и не смог самостоятельно выбраться из трубы.

На место происшествия были вызваны специалисты по спасению животных. Первая попытка достать собаку не принесла результата: пёс испугался человека, который пытался его достать, и скрылся в глубине трубы.

«После этого спасатели решили вырезать кусок трубы и положить внизу еды в надежде, что пес сам спустится. Но и этот план не удался: выяснилось, что пес провалился в коллектор, прикрепленный к трубе на одном из участков», — приводится в публикации.

В результате спасатели вновь поднялись наверх, проникли в трубу и сумели освободить собаку. Сейчас с животным все в порядке.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах задержали местного жителя, избившего собаку.