Песенка спета: юные звезды разбились в ДТП не успев выйти на сцену

В Бразилии трагически погибли два начинающих музыканта. Смерть наступила из-за столкновения с автомобилем, как сообщает издание Need To Know.

В бразильском штате Баия оборвалась жизнь двух юных музыкантов, так и не успевших дать свой первый концерт. Самуэл де Алмейда и его 14-летний брат Матеус Сантос трагически погибли в результате столкновения мотоцикла, на котором они ехали вместе со своим отцом.

Глава семейства Жозенилсон Сантана сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Водитель пикапа, спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия, вызвав волну негодования среди местных жителей. В порыве гнева они сожгли его автомобиль.

Братья быстро завоевали популярность в округе благодаря своим видеороликам в стиле арроша — музыкальном направлении, набирающем популярность в штате. Всего за неделю их канал привлек 200 тыс. подписчиков. Незадолго до трагедии они поделились в Сети видео со своей первой студийной записи.

Ранее аварийность на дорогах снизилась в Московской области с начала года.