Пешеходная зона в Кашире-3 возглавляет общероссийское голосование

Более 1400 жителей Каширы приняли участие в общенациональном голосовании, определяющем общественные пространства, нуждающиеся в первоочередном благоустройстве.

Из шести предложенных вариантов, каширяне выбрали явного фаворита – пешеходную зону, простирающуюся от улицы Металлургов до школы № 9. Этот проект набрал свыше 600 голосов, значительно опередив конкурентов.

Жители городского округа Кашира получили уникальную возможность напрямую участвовать в формировании облика родного города, выбирая наиболее подходящие для улучшения территории. Голосование будет продолжаться до 12 июня. Эта инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Создание комфортной городской среды», являющейся частью масштабного национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании могут участвовать все жители округа, достигшие 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться и проголосовать онлайн на специальной федеральной платформе, используя свою подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг.