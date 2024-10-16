Пешеходную дорожку к амбулатории обустроили в поселке Барвиха

В поселке Барвиха завершилось обустройство пешеходной дорожки от дома № 27 до местной амбулатории. Качество выполненных работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он сообщил, что устройство дорожки велось за счет внебюджетных средств – силами компании-инвестора ООО «Бизнес Премиум». На объекте уложили асфальтовое покрытие и смонтировали 8 парковых фонарей. Протяженность дорожки составляет 190 метров, а ширина – 2 метра.

«Еще один объект в Барвихе, который делался силами частного инвестора ООО «Бизнес-Премиум» — это пешеходная дорожка от дома № 27 до Барвихинской амбулатории. О ней нас давно уже просили жители. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно, — рассказал Андрей Иванов. – На этом не останавливаемся – в планах также обустройство небольшой парковки для педагогов около школы. Это примерно 25 машиномест. Благоустройство территории вокруг парковки также входит в обязательства инвестора».

Добавим, что в рамках ежегодной программы по комплексному благоустройству в Одинцовском округе в 2024 году сделали 32 пешеходных коммуникации общей протяжённостью 3856 метров. Из них 17 ведут к автобусным остановкам, 12 – к образовательным учреждениям и детским садам, 3 – к железнодорожным станциям.