Пешеходную зону в микрорайоне Кашира-3 улучшат по просьбе жителей

Пешеходное пространство возле улицы Ленина, дом 11, будет благоустроено в 2025 году. В Кашире начали поиск подрядчика, который преобразит зону, сделает ее более зеленой, комфортной и безопасной.

Улица Ленина стала абсолютным победителем на голосовании, где жители выбирали объекты благоустройства. Свыше пяти тысяч человек посчитали, что именно это пространство требует улучшений и является наиболее актуальным в Кашире.

В 2025 году работы по благоустройству ул. Ленина запустят, как только найдут подрядную организацию. Ей предстоит обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, озеленить пространство и установить малые объекты — урны и скамейки. Местность также потребуется оснастить камерами городского видеонаблюдения. Все работы подрядчику предстоит выполнить до осени текущего года.

Напомним, что преображение пешеходной зоны пройдет по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Программы успешно реализуются в Кашире и других округах Подмосковья.