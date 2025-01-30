Пешеходную зону в микрорайоне Кашира-3 улучшат по просьбе жителей
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Пешеходное пространство возле улицы Ленина, дом 11, будет благоустроено в 2025 году. В Кашире начали поиск подрядчика, который преобразит зону, сделает ее более зеленой, комфортной и безопасной.
Улица Ленина стала абсолютным победителем на голосовании, где жители выбирали объекты благоустройства. Свыше пяти тысяч человек посчитали, что именно это пространство требует улучшений и является наиболее актуальным в Кашире.
В 2025 году работы по благоустройству ул. Ленина запустят, как только найдут подрядную организацию. Ей предстоит обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, озеленить пространство и установить малые объекты — урны и скамейки. Местность также потребуется оснастить камерами городского видеонаблюдения. Все работы подрядчику предстоит выполнить до осени текущего года.
Напомним, что преображение пешеходной зоны пройдет по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Программы успешно реализуются в Кашире и других округах Подмосковья.
«Появляются пандусы, стараются уменьшить высоту асфальта или сделать более гладкий съезд, и это сильно удобно. Это удобно и для велосипедистов, и для обычных пешеходов, особенно для пожилых людей», — отметил директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.