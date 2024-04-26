Пешеходный бульвар появится на территории подмосковного ЖК «1-й Южный»

В жилом комплексе «1-й Южный» Ленинского городского округа построят пешеходный бульвар, который станет главной точкой активной общественной жизни будущих жителей ЖК и соседних районов. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Ожидается, что бульвар общей протяженностью 380 метров соединит все очереди жилого комплекса, кроме того, рядом расположится школа. В его состав войдут прогулочные маршруты с активностями с учетом различных возрастных групп, событийная площадь, игровые зоны для детей и подростков, спортивные площадки, зоны отдыха и кафе.

Примечательно, что концепция бульвара-дендрария отсылает к парковой культуре юга России. Его ширина составит до 60 метров. На бульваре и территории ЖК планируется высадить декоративные формы фруктовых деревьев, но здесь также появятся яблони, груши, вишни, сливы и абрикосы. Это позволит создать объемное озеленение, которое выглядит разнообразно в любой сезон.