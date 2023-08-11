Пешеходный переход в Серпухове снабдят отечественными лифтами

Три лифта для маломобильных граждан и родителей с колясками сделают пересечение железнодорожных путей на привокзальной площади Серпухова не только безопасным, но и комфортным.

Глава городского округа Сергей Никитенко держит на контроле сроки и качество работ на стройке у Привокзальной площади станции Серпухов.

Монолитные работы в павильонах завершены на 60%. Лестницы для пешеходов на оживленной станции станут шире, переход будет разноуровневым — над путями. Его оснастят тремя лифтами, которые уже изготовлены на заказ на Серпуховском лифтостроительном заводе.

Строительство важного объекта не мешает движению составов, так как основные работы производятся ночью.